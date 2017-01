Arsenal contrata antigo operário fabril

Na semana passada, o treinador do Arsenal, Arsene Wenger, tinha confessado que Bramall lhe fazia lembrar o Ashley Cole, antiga figura dos 'gunners'.







"Agarrei a oportunidade com as duas mãos. Cheguei na quarta-feira e treinei com a primeira equipa na quinta e na sexta-feira. Depois, apresentaram-me uma proposta", contou o jogador.Na semana passada, o treinador do Arsenal, Arsene Wenger, tinha confessado que Bramall lhe fazia lembrar o Ashley Cole, antiga figura dos 'gunners'.

O jovem defesa Cohen Bramall, de 20 anos, assinou esta terça-feira contrato com o Arsenal, proveniente dos amadores do Hednesford Town, anunciou hoje o clube da Liga inglesa de futebol."É incrível, ainda não acredito que estou aqui", referiu Cohen Bramall, que tinha 'chumbado' nos testes que realizou no Crystal Palace e Sheffield Wednesday, treinado pelo português Carlos Carvalhal.Segundo a imprensa, a contratação de Cohen Bramall, que há uma semana tinha sido despedido da fábrica de automóveis de luxo Bentley, terá rendido ao Hednesford Town 40 mil libras (cerca de 46 mil euros).