Arsenal não larga Danilo

CM, já comunicou aos colegas do balneário que vai assinar pelo FC Porto, que deverá desembolsar cerca de dois milhões.



Nos próximos dias, chegará à turma de Espírito Santo o avançado Soares, do V. Guimarães e que também já não escapa ao atual segundo classificado da Liga. Um reforço para combater a menor eficácia na finalização, que, tal como o próprio técnico admitiu, prejudicou os dragões na primeira volta.



Entretanto, o plantel regressou ontem aos treinos após a vitória (4-2) sobre o Rio Ave e tendo em vista a visita ao Estoril no próximo sábado. Corona, que contraiu uma mialgia de esforço na face posterior da coxa esquerda, junta-se ao lote de indisponíveis, tendo feito treino de recuperação e tratamento. Mantêm-se de fora Rúben Neves e Maxi Pereira, embora o lateral uruguaio tenha realizado treino condicionado.



O interesse é antigo, mas o Arsenal continua a vigiar de perto Danilo Pereira, médio do FC Porto e campeão europeu por Portugal. Aliás, sabe oque a estrutura portista vê no jogador um dos possíveis encaixes milionários que entrarão nos cofres dos dragões no próximo verão.O clube inglês voltou a estar na Invicta para assistir ‘in loco’ à exibição do atleta de 25 anos, que marcou um golo, celebrado de forma emocionada, o que causou alguma dúvida nos adeptos, até por estar a decorrer um período de mercado aberto.Porém, o FC Porto não está interessado em prescindir de um dos seus mais importantes jogadores - contrato até 2020 e cláusula de rescisão de 40 milhões de euros - quando o título nacional é o grande objetivo.