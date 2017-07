Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Arsenal perde com Sevilha mas vence Emirates Cup pela quinta vez

Benfica voltou este domingo a perder com Leipzig.

20:24

O Arsenal foi estre domingo derrotado pelos espanhóis do Sevilha por 2-1, mas conquistou a Emirates Cup em futebol graças à goleada imposta ao Benfica no sábado, conforme previsto no regulamento.



Num torneio que, além dos três pontos por vitória e um por empate, atribui um ponto por cada golo marcado, Arsenal e Sevilha terminaram igualados, com nove pontos, valendo à equipa londrina, anfitriã do torneio, os cinco golos marcados frente ao Benfica na primeira jornada (5-2), que lhe deram um total de seis, contra três dos espanhóis.



Os 'gunners' venceram o torneio pela quinta vez, repetindo os triunfos em 2007, 2009, 2010 e 2015.



A equipa espanhola foi a primeira equipa a marcar, aos 49 minutos, por Joaquin Correa, que se isolou na área após um passe de rutura de Ben Yedder e bateu o guarda-redes 'arsenalista', Petr Cehc.



O Arsenal ainda logrou o empate, aos 62 minutos, pelo reforço Alexandre Lacazette (ex-Olympique Lyon), após cruzamento da direita de Oxlade-Chamberlein e desvio de Danny Welbeck para o segundo poste, onde surgiu o francês a finalizar.



O golo do triunfo dos andaluzes chegou passados sete minutos, aos 69, graças a um remate potente de pé esquerdo, de Steven N'Zonzi.



Pela equipa sevilhana alinhou o português Daniel Carriço, que foi titular como central, formando dupla com Pareja, mas seria substituído aos 73 minutos, por Guido Pizarro.



O Benfica voltou este domingo a perder, desta feita frente aos vice-campeões alemães, Leipzig, por 2-0, terminando em último lugar no torneio, com dois pontos, enquanto os germânicos somaram cinco.