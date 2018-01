Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Arsenal quer Gelson Martins

Ingleses dispostos a bater a cláusula de rescisão.

Por Filipe António Ferreira | 08:35

O Arsenal é o mais recente clube a mostrar interesse em Gelson Martins. Segundo a imprensa inglesa, os ‘gunners’ estão na disposição de avançar com o valor da cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.



Com a saída iminente de Alexis Sánchez (Man. United ou City devem ser o destino do chileno), Arsène Wenger já terá dado indicações à direção do emblema londrino para iniciar conversações com os leões.



O ‘Daily Mail’ diz mesmo que o internacional português é o principal favorito para reforçar o ataque do clube, que atravessa uma grave crise de resultados (ocupa o 6º lugar, fora dos lugares europeus).



O Arsenal junta-se assim na corrida por Gelson (22 anos) ao Liverpool, que já apresentou uma proposta tentadora ao jogador (5 milhões de euros anuais de salário), avançou o CM na edição de sábado. Contudo, os valores apresentados pelos ‘reds’ ao Sporting ainda estarão longe da cláusula de rescisão, exigida pela SAD.



O jogador, a principal pérola do futebol leonino, também é seguido pelo Bayern Munique, Real Madrid e Barcelona. Gelson Martins tem contrato com o Sporting até junho de 2022.



PORMENORES

Ataques de presidente

Bruno de Carvalho usou as redes sociais para atacar Rodolfo Reis, comentador e ex-jogador, que acusou Manuel Fernandes de usar a cartilha do Sporting: "Mas quem és tu, meu labrego para chamares ‘lambe rabos’ a uma figura do futebol português como o Manuel Fernandes?".



Meia-final da Taça

A data da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal já está definida, com o FC Porto-Sporting agendado para 7 de fevereiro, quarta-feira, a partir das 20h15 horas. O jogo Desp. Aves-Caldas realiza-se no dia 28 de fevereiro.