Artur Soares Dias é o árbitro da Supertaça

Por Lusa | 21:14

O árbitro Artur Soares Dias foi nomeado para dirigir no sábado o jogo da Supertaça, que opõe o tetracampeão nacional Benfica ao Vitória de Guimarães, em Aveiro, informou esta quarta-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).



No jogo que abre a época e que atribui o primeiro título, o árbitro da associação do Porto terá como auxiliares Rui Licínio (AF Porto) e Rui Teixeira (AF Setúbal), enquanto Manuel Mota (AF Braga) será o quarto árbitro.



No Estádio Municipal de Aveiro, a partir das 20h45, o vídeo-árbitro vai estar a cargo de Jorge Sousa (AF Porto) com Hugo Miguel (AF Lisboa) como assistente.



Artur Soares Dias, Jorge Sousa e Hugo Miguel já tinham estado na final da Taça de Portugal da época passada, que colocou frente a frente as mesmas equipas e que terminou com triunfo do Benfica, por 2-1, embora Hugo Miguel tenha estado no relvado e Soares Dias no vídeo-árbitro.