Artur Soares Dias escolhido para videoárbitro do Mundial de Clubes

Por Lusa | 20:52

O árbitro português Artur Soares Dias vai ser um dos oito videoárbitros do Mundial de Clubes, que vai ser disputado entre 06 e 16 de dezembro, nos Emirados Árabes Unidos, anunciou esta segunda-feira a Federação Portuguesa de Futebol.



O 'juiz' da associação do Porto é um dos três europeus designados para esta função, juntamente com o francês Clément Turpin e o alemão Felix Zwayer, enquanto o também germânico Felix Brych vai ser o único representante da UEFA para árbitro principal.



O uzbeque Ravshan Irmatov, o senegalês Malang Diedhiou, o mexicano César Arturo Palazuelos, o brasileiro Sandro Ricci e o neozelandês Matthew Conger são os outros cinco árbitros designados pela FIFA para dirigir jogos.



Os restantes videoárbitroS vão ser Abdulrahman Al Jassim, do Qatar, o norte-americano Mark Geiger, o uruguaio Andrés Cunha, o brasileiro Wilton Sampaio e o argentino Mauro Vigliano.



Artur Soares Dias, de 38 anos e internacional desde 2010, já esteve na Taça das Confederações de 2017 como videoárbitro e dirigiu jogos do Mundial de sub-17 de 2017, na Índia, e do Mundial de sub-20 de 2015.



O Real Madrid, do português Cristiano Ronaldo, vai defender o título conquistado em 2016, no Japão, entrando em competição nas meias-finais, agendadas para 13 de dezembro.