Arturo Vidal "ataca" Cristiano Ronaldo

De resto, Vidal até falou de Cristiano Ronaldo, noutro momento das suas declarações à imprensa, em termos muito elogiosos: "Está num altíssimo nível. É um jogador que dá outra dimensão a Portugal."

Uma declaração de Arturo Vidal, jogador do Bayern de Munique e estrela da seleção chilena, criou uma grande confusão na imprensa internacional. Tudo por causa de um erro de tradução.O médio chileno, após o jogo com a Austrália, fez uma antevisão ao jogo com o adversário das meias-finais. Ou seja, a seleção portuguesa. E disse: "Contra Portugal será um grande jogo. Jogaremos contra uma grande equipa e não somente contra Cristiano Ronaldo. Fazem disso um bicho papão, e tal não existe." Esta última frase criou toda a confusão. E surgiu uma versão diferente na imprensa mundial, devido a deficientes traduções.Alguém colocou na internet que Vidal estava a referir-se a Ronaldo nestes termos: "Ronaldo não é nenhum bicho papão. Ele não existe." E logo foi tudo atrás desta frase que, a existir, seria de facto bombástica.