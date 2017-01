Ary Papel reforça Moreirense

O que achou desta notícia?







O avançado angolano Ary Papel vai reforçar o Moreirense até ao final da época por empréstimo do Sporting, indicou hoje o 14.º classificado da I Liga portuguesa em futebol.Ary Papel, de 22 anos, estava na equipa B do Sporting, enquanto em Angola alinhou no 1º de Agosto.Nota na página oficial dos Cónegos indica que Ary tem 26 internacionalizações na seleção angolana e já treina às ordens do treinador Augusto Inácio.