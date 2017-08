As primeiras palavras de Neymar após contratação

Jogador já comentou a saída do FC Barcelona para o PSG, clube que vai representar por cinco épocas.

Neymar já é jogador do PSG e, esta quinta-feira, já comentou aquela que é a contratação mais cara da história do futebol."Estou extremamente feliz por me juntar ao Paris Saint-German", disse Neymar, ao assinar contrato."Desde que cheguei à Europa, o clube tem sido um dos mais competitivos e ambiciosos. O maior desafio, o que mais me motiva a juntar-me a esta equipa, é ajudar o clube a conquistar os títulos que os seus fãs querem", continua."A ambição do PSG foi o que me atraiu para o clube, bem como a paixão e a energia que o representam. Joguei quatro temporadas na Europa e sinto-me preparado para aceitar este desafio. A partir de hoje, farei tudo o que puder para ajudar os meus colegas, abrir novos horizontes para o meu clube e trazer felicidade aos milhões dos seus fãs pelo mundo fora", conclui.O Presidente do PSG, Nasser Al-Khelafi, diz sentir "uma imensa felicidade e prazer em dar as boas vindas ao Neymar" e afirma que o jogador "trará positividade e energia para a equipa".No instagram, o craque já disse as primeiras palavras para os seus 79 milhões de seguidores. "A vida de um jogador move-se por desafios (...) o Barcelona foi mais que um desafio", escreve. "Sinto que é altura de me ir embora (...) o PSG será a minha casa para os próximos anos", admite.