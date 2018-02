Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bruno de Carvalho abandona Assembleia-geral e ameaça demitir-se

Reunião foi suspensa após vários membros abandonarem a sessão.

21:04

A Assembleia-geral do Sporting foi suspensa, esta noite de sábado, sabe o CM. Em causa estará uma contestação dos sócios aos pontos seis e sete da ordem de trabalhos, que têm a ver com a alteração de estatutos do clube e regulamento disciplinar.



Bruno de Carvalho, bem como os restantes elementos dos órgãos sociais, abandonaram a sessão magna. O dirigente leonino deixou no ar uma ameça de demissão.



Na próxima segunda-feira deverá realizar-se uma reunião com o conselho diretivo para se debater a possibilidade da demissão.



Bruno de Carvalho saiu acompanhado de segurança, tendo aparecido mais dois carros de polícia nas instalações do Sporting, como medida de prevenção. A AG, cuja primeira chamada seria às 14h30, já começou com um atraso de duas horas.