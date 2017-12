Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Assessores de Ronaldo negam construção de hospital pediátrico no Chile

Jogador não tem qualquer ligação com empresa que difundiu informação.

19.12.17

O jogador de futebol português Cristiano Ronaldo negou esta terça-feira que vá construir um hospital pediátrico no Chile e disse não ter qualquer relação com o empresário que difundiu a informação.



Na segunda-feira, numa notícia difundida pela agência de notícias espanhola Efe, citando uma nota difundida na capital chilena pela empresa Brafman Associati Law Firm de Nova York, ligada a Alessandro Proto, afirmava-se que Ronaldo iría construir o hospital em 2020.



Porém, hoje, fontes da assessoria de imprensa do jogador em Portugal, também citadas pela Efe, negam o teor da informação, que dizem ser uma "falsa notícia", e acrescentam que Cristiano Ronaldo não tem qualquer ligação com a empresa que a difundiu.



Segundo a Efe, o empresário italiano Alessandro Proto já divulgou outras mentiras sobre a sua suposta relação com Ronaldo e com outras celebridades.



Além de desmentirem a notícia, os assessores de Cristiano Ronaldo apelam aos meios de comunicação social para que não deem crédito a qualquer informação ligada a esse empresário.