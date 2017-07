Assim ficaram as pernas de um ciclista após 16 etapas da Volta a França

Pawel Poljanski partilhou a imagem no Instagram.

20:10

A imagem do atleta que compete pela equipa Bora-Hansgrohe já conseguiu arrecadar quase 30 mil gostos.



After sixteen stages I think my legs look little tired #tourdefrance Uma publicação partilhada por Pawel Poljanski (@p.poljanski) a Jul 18, 2017 às 10:04 PDT

O ciclista polaco Pawel Poljanski publicou no Instagram uma imagem em que mostra o estado em que as suas pernas ficaram após competir na Volta a França."Depois de 16 etapas acho que as minhas pernas parecem um pouco cansadas", escreveu na legenda que acompanha a imagem.Ao fim de duas semanas de competição, o atleta de 27 anos está em 75º lugar da classificação geral. A prova termina no próximo domingo.