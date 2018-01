Associação dos árbitros explica envio de informação a blogger do Benfica

A Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) explicou na tarde desta quarta-feira em comunicado o email enviado a Hugo Gil - blogger afeto ao Benfica -, dizendo que este recebeu informações reservadas pelo facto de ser associado da organização dos árbitros.



A APAF, dirigida por Luciano Gonçalves, sublinha que "nunca em tempo algum a APAF fez chegar a figuras, funcionários ou dirigentes do Benfica ou de qualquer outro clube emails com teor exclusivamente dirigido aos seus associados".

No email que veio a público - que Hugo Gil terá enviado para dirigentes do Benfica -, a APAF referia um "parecer jurídico sobre insultos, injúrias e difamações". A mensagem chegou a todos os sócios, como é o caso de Hugo Gil. Segundo a APAF, o adepto do Benfica "foi admitido em 8 de Maio de 2014, com o número 3529".

A organização dos árbitros repudia o comportamento do seu associado, que tem vazado os documentos supostamente internos da instituição. "Ao longo do ano de 2017, a Direção da APAF por ter visto refletido, por vários momentos, informação dirigida apenas aos seus associados espelhada no site 'Hugo Gil' e em diversos órgãos de comunicação, onde a mesma fonte era referenciada, encetou um processo de averiguação interna que culminou com a identificação deste associado no último trimestre do ano como sendo o responsável pelo site 'Hugo Gil'", explica a APAF, que abriu um "processo interno com vista a uma tomada de posição relativamente a este associado", lê-se no comunicado, citado pelo Record.

A APAF arrasa a falta de escrúpulos de Hugo Gil: "A APAF não pode igualmente deixar de lamentar que alguém na qualidade de seu associado e sem escrúpulo algum utilize informação exclusiva da instituição com o intuito de beneficiar qualquer clube ou organização".



Conversas revelam bloger desapontado com o Benfica



O nome de Hugo Gil surgiu esta semana quando apareceram na Internete gravações de conversas suas com outros adeptos do Benfica, como André Ventura.



Nas conversas o autor do blog hugogil.pt, queixa-se de fazer todo o "trabalhinho sujo" e de não receber "apoio" ou "patrocínio" necessários a manter a página. Diz ter a intenção de fechar a página de apoio ao Benfica, uma das mais populares do género.



Excertos das conversas mostram o desânimo do blogger:



"Eu estou a pensar em acabar com tudo. Sem apoios não vou lá. Em princípio vai ser assim, é o que estou a pensar fazer. Já fui ameaçado ontem no Colombo, a coisa não foi bonita. Não estou para esta brincadeira. O site vai deixar de bombar porque não fiz o pagamento; aliás, nem tenho maneira de fazer o pagamento. Estou farto de dizer que sem apoios não vou lá, cortaram-me os apoios. Estou só à espera de encontrar um patrocinador ou alguma coisa do género para alimentar isto", pode ouvir-se numa das gravações.



"Tinha hoje o José Nuno [n.d.r.: José Nuno Martins, diretor do Jornal Benfica] ao telefone a perguntar-me porque não recebia a newsletter do site e disse-lhe tudo e mais alguma coisa. Estas brincadeiras de eu andar a fazer o trabalhinho sujo e quem se safa é o clube… Estas cenas custam".



Gil disse ao Record que as conversas resultaram de "uma brincadeira" e de uma "guerrinha entre blogs".