Ataque demolidor do FC Porto entra na história

Dragões não marcavam tanto desde 1990. Em 11 jogos, 29 golos e uma média de quase três golos por jogo.

Por João Pedro Óca | 09:55

O FC Porto não tinha um ataque tão demolidor desde 1990. Esta conclusão é suportada pela veia goleadora dos dragões que já marcaram 29 golos nos primeiros 11 jogos da época, o que equivale a uma média de 2,63 golos por jogo. É obra.



O melhor arranque do século - que só tem termo de comparação com o da época 1990/1991 em que os dragões somaram 32 golos no mesmo período - tem várias explicações.



Desde logo, começando pelo momento de forma de Aboubakar que já apontou 10 golos naquele que é o melhor arranque da sua carreira.



O avançado camaronês resgatado por Sérgio Conceição é um dos rostos de um FC Porto renovado que perdeu apenas um jogo esta época e ainda não foi derrotado em oito jogos do campeonato.



Marega tem cinco golos e Brahimi e Marcano, com três, fecham o top 3. Na Liga, os dragões têm o melhor ataque (19 golos) e a melhor defesa (3 golos sofridos).



Em relação ao mesmo período da última época, o FC Porto tem mais nove golos marcados.



Porém, entre as principais ligas europeias, o ataque dos dragões está longe do mais concretizador, o do PSG (39 golos).



Sem folga para o Leipzig

O plantel do FC Porto voltou ontem a trabalhar no Olival, depois de ter vencido o Lus. Évora (6-0) para a Taça. Sérgio Conceição não deu folga à equipa para preparar o jogo de terça-feira para a Champions frente ao Leipzig.



Soares continua a trabalhar condicionado, devido a lesão, e deve falhar o duelo da 3ª jornada do grupo G. Jorge Fernandes, Luizão, Rui Moreira, Varela, Galeno e André Pereira (equipa B) estiveram às ordens de Conceição.