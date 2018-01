Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ataques de rivais motivam Benfica

Sérgio Conceição chamou Rui Vitória de “boneco” e Jorge Jesus afastou as águias da corrida pelo título.

Por Filipe António Ferreira | 01:30

Os ataques de Sérgio Conceição e Jorge Jesus a Rui Vitória não vão merecer uma resposta, para já, do treinador do Benfica. O clube encarnado quer usar o discurso ofensivo dos treinadores do FC Porto e do Sporting para motivar e unir o grupo no objetivo da conquista do ‘penta’, apurou o CM.



Depois de Conceição ter chamado Vitória de "boneco" e de Jesus ter retirado as águias da luta pelo título, a única reação dos encarnados surgiu nas redes sociais: "Uns são treinadores campeões, dentro e fora de campo, pela humildade. Outros perdem sempre deslumbrados pela sua vaidade."



A estrutura das águias quer utilizar os ataques ao seu treinador para incentivar o grupo, tal como já tinha acontecido em 2015/2016, quando Jorge Jesus lançou farpas a Rui Vitória numa altura em que os dois clubes estavam na disputa pela liderança.



"O Benfica não mudou nada. O cérebro já não está lá, mas tudo aquilo continua"; "fi-lo sair da toca. Para treinar o Benfica tem de se assumir. Para conduzir um Ferrari tem de ter andamento para ele", disse Jesus, tendo Rui Vitória como destinatário.



O Benfica acabou por utilizar essas palavras do seu antigo técnico para moralizar ainda mais a equipa, que acabou por vencer em Alvalade, passar para a frente do campeonato e ser campeã. No que a Sérgio Conceição diz respeito, a troca de palavras surgiu após este ter chamado Vitória de incoerente a propósito das críticas à arbitragem. Depois foi o treinador das águias a dizer que o técnico portista também no passado já tinha falado mal dos árbitros.



No domingo, tanto o treinador do FC Porto, como do Sporting foram duros nas palavras. Rui Vitória deve responder na sexta-feira, na antevisão do jogo com o Sp. Braga.



Difícil para leões e dragões

A segunda volta do campeonato arranca esta sexta-feira com os três grandes envolvidos na corrida pelo título, mas FC Porto e Sporting têm na teoria um calendário mais complicado do que o Benfica.



Ainda que as águias tenham uma difícil visita ao terreno do Sp. Braga este sábado (20h30), dragões e leões têm uma deslocação a mais do que o clube encarnado: defrontar o Marítimo, na Madeira (ver infografia).



O Benfica já perdeu pontos contra os insulares (1-1) esta época. FC Porto e Sporting vão ter de esperar por esse jogo até perto do final do campeonato. À semelhança do rival de Lisboa, os leões também defrontam o Sp. Braga no Minho, mas recebem o V. Guimarães, tal como o Benfica e ao contrário do líder da Liga, que tem 45 pontos, mais dois do que o clube leonino e mais cinco do que o tetracampeão nacional.



O primeiro confronto entre rivais está agendado para março, com o FC Porto-Sporting. As águias só entram em campo diante dos outros dois candidatos ao título em abril e maio. Primeiro jogam na Luz com os dragões. Na penúltima jornada, há dérbi em Alvalade.



Águias querem castigos a Brahimi e Danilo Pereira

O Benfica espera que os jogadores do FC Porto Brahimi e Danilo sejam punidos pelas suas atitudes nos jogos da Liga diante do Marítimo, Feirense e V. Guimarães.



"Aguardamos os castigos", escreveram as águias na página de Twitter dedicada à comunicação social, demonstrando com imagens a forma como o extremo argelino confrontou os árbitros Fábio Veríssimo e Artur Soares Dias, que dirigiram os duelos frente aos fogaceiros e aos vimaranenses, respetivamente, assim como o comportamento do português para com Manuel Mota, juiz do jogo com os maritimistas.