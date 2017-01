Atético de Madrid-Barcelona nas meias-finais da Taça do Rei

Na outra meia-final, Celta, que cometeu a proeza de afastar o Real Madrid nos quartos de final, e Alavés vão procurar a desejada presença na final de uma prova que nunca venceram.



O Barcelona vai disputar pela sétima vez consecutiva o acesso à final, que está agendada a 27 de maio.Na outra meia-final, Celta, que cometeu a proeza de afastar o Real Madrid nos quartos de final, e Alavés vão procurar a desejada presença na final de uma prova que nunca venceram.

O Barcelona, detentor do troféu, vai defrontar o Atlético de Madrid nas meias-finais da Taça do Rei de Espanha de futebol, enquanto o Celta defrontará o Alavés, ditou esta sexta-feira o sorteio realizado em Madrid.O Atlético de Madrid vai receber a formação catalã na próxima semana em data ainda a definir e visitará Camp Nou a 08 de fevereiro. O Celta recebe o Alavés em Vigo a 1 de fevereiro e devolve a visita uma semana depois (08 fevereiro).O médio Sergi Roberto, do Barcelona, clube com mais triunfos na Taça do Rei de Espanha, com 28 títulos, disse que "ambos os clubes se conhecem bem e será uma eliminatória difícil, como é sempre com o Atlético de Madrid".