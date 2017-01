Atletas travam negócios da China

CM, poderia envolver a devolução de Suk, que seria encaminhado, a troco de milhões, igualmente para o Extremo Oriente. O internacional luso já explicou que não quer ir para a Turquia e o plano abortou.



Certo é que a China está atenta e até Marega, cedido ao V. Guimarães, foi falado numa reunião que contou com o FC Porto e intermediários chineses - alguns já com ligação ao futebol nacional.



O valor não chegou ao pretendido pelos dragões.



As recusas de Kelvin e Varela travaram a entrada de milhões de euros nos cofres do FC Porto, numa altura em que os dragões precisam de liquidez de forma a avançarem para aquisições de inverno.Primeiro, o caso de Kelvin. A época positiva (43 partidas, três golos) do extremo no São Paulo despertou o interesse do Oriente. O jogador voltou à Invicta, mas receia não vir a ter a utilização a que se habituou no Brasil.A abordagem chinesa de cerca de cinco milhões de euros para o FC Porto, com salário chorudo para o jogador, foi recusada pelo atleta. Fez saber, pelos empresários Mohamed Afzal e Carlos Leite, que prefere regressar ao país natal, para o muito interessado Vasco da Gama.