Atletas usam lingerie para lutar

O Lingerie Fighting Championships (LFC) é uma nova modalidade de luta que começa a dar cartas e que está nas bocas do mundo devido às suas lutadoras.Como o próprio nome indica, as lutadoras de LFC, uma competição que mistura as MMA (artes marciais mistas) com a WWE, combatem usando apenas lingerie. As mulheres usam técnicas de boxe, wrestling e jiu-jitsu e lutam por um cinturão cor-de-rosa.Apesar do combate não ser tão aguerrido como na MMA ou na WWE, o Lingerie Fighting Championships tem ganhado muitos adeptos. Tudo porque este desporto pretende