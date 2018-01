Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Atlético de Madrid bate Eibar e fica 10 pontos acima do Real Madrid

Clube reforçou o segundo lugar da Liga espanhola.

20:46

O Atlético de Madrid reforçou hoje o segundo lugar da Liga espanhola, colocando-se com mais 10 pontos do que o campeão em título Real Madrid, ao vencer por 1-0 no reduto do Eibar, em encontro da 19.ª jornada.



Um golo do francês Kevin Gameiro, servido pelo compatriota Antoine Griezmann, aos 27 minutos, foi suficiente para os 'colchoneros' vencerem e passarem a somar 42 pontos, colocando-se, provisoriamente, a seis do líder FC Barcelona.



A formação comandada por Diego Simeone poderia ter chegado ao segundo tento aos 74 minutos, por Griezmann, mas sofreu muito no último quarto de hora, com o ex-benfiquista Oblak a segurar o triunfo, nomeadamente dois cabeceamentos de Paulo Oliveira.



Na tabela, o Atlético de Madrid distanciou-se, à condição, do Valência (37 pontos), que ainda joga hoje, e já conta mais 10 pontos do que o campeão em título Real Madrid, que somou a quarta derrota na prova, ao perder por 1-0 na receção ao Villarreal, que nunca tinha triunfado no Bernabéu.



Um golo de Pablo Fornals, um 'chapéu' ao costa-riquenho Keylor Navas, na sequência de um canto favorável aos 'merengues', aos 87 minutos, selou o terceiro desaire caseiro da equipa 'merengue', que pode ficar a 19 pontos do líder FC Barcelona.



Os comandados de Zinedine Zidane, que já tinham perdido em casa com o Bétis (0-1) e com os catalães (0-3), colecionaram igualmente o terceiro jogo consecutivo na competição sem vencer, sendo que só somaram uma vitória nas últimas sete jornadas.



Pela quinta vez na competição, o Real Madrid ficou em 'branco', com o português Cristiano Ronaldo, que jogou os 90 minutos e voltou a não ser a solução para os problemas 'merengues', a concluir a primeira volta com míseros quatro golos, em 14 jogos.



Na tabela, os detentores dos títulos europeu e mundial, que têm um jogo em atraso, continuam com 32 pontos, no quarto posto, a cinco do Valência, 10 do Atlético de Madrid e 16 do FC Barcelona.



Por seu lado, o Villarreal saltou, provisoriamente, para o quinto lugar, com 31 pontos, a um dos madrilenos e com mais dois do que o Sevilha.



Antes, o Girona goleou em casa o Las Palmas por 6-0, numa goleada iniciada pelo avançado uruguaio Christian Stuani, que marcou de grande penalidade, aos 25 minutos, e acabou substituído ao intervalo, após sofrer um traumatismo cranioencefálico, com perda de memória e conhecimento.



No arranque da segunda parte, o queniano Michael Olunga rendeu Stuani e acabou por ser o homem do jogo, ao assinar um 'hat-trick', com golos aos 57, 70 e 79 minutos. Borja Garcia, aos 64, e Portu, aos 74, também contribuíram para a goleada.



Com este resultado, o Girona ascendeu provisoriamente ao nono lugar, com 26 pontos, enquanto o Las Palmas segue no último posto, com 11.



A 19.ª jornada arrancou na sexta-feira, com o Getafe a receber e vencer o Málaga, por 1-0, num jogo que levou ao afastamento de Michel do comando técnico da formação forasteira.