Erros tramam Sporting na terceira derrota seguida

Podence, no apoio ao ponta de lança, agitou a 2ª parte e sofreu a falta do penálti.

Por Mário Figueiredo | 01:30

O Sporting terminou o estágio com a 3ª derrota consecutiva, desta feita frente ao mais oleado Marselha, por 2-1, em Evian (França). Os leões chegaram meia hora atrasados e mesmo quando já estavam em campo ainda tinham a cabeça presa no trânsito.



Jesus entrou com o ferrolho Petrovic-Battaglia à frente da defesa, mas a equipa, após um aquecimento mínimo, ainda assentava ideias, quando uma arrancada de N’jie aproveitou o adormecimento de Piccini e Coates no 1-0. Jesus bem gritava, mas a equipa demorou a concentrar-se. Valeu uma defesa espetacular de Pedro Silva a evitar o 2-0 a remate de Sari.



No segundo tempo, os franceses voltaram fortes e N’jie voltou a fazer estragos ao marcar o 2-0 após cruzamento de Payet, o tal que lesionou CR7 na final do Euro.



Jesus fez uma revolução, mas foi a entrada de Podence a dar poder de fogo aos leões. Um quebra-cabeças. Sofreu a falta do penálti que permitiu a Doumbia reduzir. Muito trabalho para Jorge Jesus até à estreia na Liga.



"Temos de fazer mais"

"Temos de fazer mais para dar alegrias a estas pessoas, que querem e merecem porque vivem o Sporting. É para isso que estamos a trabalhar", disse, no final do encontro, o presidente Bruno de Carvalho.



"Houve coisas positivas", disse Jorge Jesus no final, criticando ainda a organização devido às longas viagens.