Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Augusto Inácio retido no Cairo pelo Zamalek

Treinador pede ajuda à embaixada portuguesa no Egito.

17:33

Augusto Inácio está retido no Cairo pelo clube Zamalek e pediu ajuda à embaixada portuguesa no Egito, segundo avança o MaisFutebol.



O treinador, que tinha criticado o presidente do Zamalek publicamente numa conferência, foi convocado para uma reunião e ficou retido nas instalações do clube desde quinta-feira.



Augusto Inácio confirmou a situação ao MaisFutebol mas garante estar "tudo bem". "Não fui ameaçado fisicamente, estamos aqui a conversar, calmamente, tudo tranquilo. Só não me deixam sair", afirmou o treinador português.