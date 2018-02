Descobriu Cristiano Ronaldo e é distinguido com a Ordem de Mérito da UEFA

Aurélio Pereira é o responsável pelo departamento de formação e prospeção do Sporting.

Por Lusa | 25.02.18

O responsável pelo departamento de formação e prospeção do Sporting, Aurélio Pereira, foi distinguido este domingo, por proposta da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), com a Ordem de Mérito da UEFA, uma das mais altas honras deste organismo.



A cerimónia de atribuição da Ordem de Mérito, que premeia o enorme contributo de Aurélio Pereira para o desenvolvimento do futebol português e europeu, realizou-se no jantar do Congresso da UEFA, em Bratislava, e foi recebida pela filha Mafalda Pereira.



O prémio surge na sequência de uma proposta da FPF à UEFA, na qual foram destacados os quase 50 anos de serviço ao Sporting Clube de Portugal, primeiro como treinador e, mais tarde, como chefe do departamento de 'scouting', que chefia há já 29 anos.



Na mesma carta que enviou para Nyon, a FPF destacou o "minucioso trabalho de recolha de informação sobre jogadores e o seu posterior desenvolvimento desportivo", lembrando que esse trabalho resultou na "descoberta de talentos mundiais como os de Paulo Futre, Simão Sabrosa, Quaresma, Nani ou os vencedores da Bola de Ouro Luís Figo e Cristiano Ronaldo".



A FPF enalteceu, ainda, o exemplo que Aurélio Pereira representa para todo o futebol nacional, e recordou que 10 dos jogadores que conquistaram, em 2016, o título europeu foram descobertos pelo departamento chefiado por Aurélio Pereira.



Em declarações ao sítio da FPF, Aurélio Pereira confessou sentir "enorme orgulho" pela distinção: "Não sei se a mereço, mas sei que gostei muito de ser reconhecido. Ninguém faz nada sozinho e queria agradecer a todos os que me ajudaram neste trabalho. É uma vitória de todos e, como diria o professor Moniz Pereira, valeu a pena".



"Saber que também dei a minha contribuição para a forma excelente como a FPF trabalha a formação é um orgulho. As nossas atuais seleções são o espelho de como se trabalha na FPF", disse Aurélio Pereira.



Por seu lado, o presidente da FPF, Fernando Gomes, elogiou a decisão da UEFA: "É uma figura marcante da história recente do nosso futebol. Pelo seu trajeto como jogador, como treinador e depois como grande responsável da criação do departamento de 'scouting' do Sporting, onde descobriu valores como o Cristiano e o Figo, mas também outros que ainda recentemente tiveram oportunidade de participar no Europeu em França e que brilhantemente conquistaram o título Europeu de 2016, tais como Rui Patrício, Adrien e William Carvalho".



O líder federativo lembrou ainda a relação do homenageado com o Sporting e o seu contributo para o futebol nacional: "Não podemos deixar de referenciar esta figura ímpar do futebol do Sporting, mas acima de tudo do futebol português. Uma figura que tantos bons atletas tem potenciado ao mais alto nível, no sentido de representar condignamente não só o seu clube, mas também o futebol nacional".