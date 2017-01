Autocarro do Benfica atacado na chegada ao Seixal

A equipa do Benfica foi recebida com protestos na chegada ao Centro de Estágios do Seixal, depois da derrota frente ao Vitória de Setúbal.





As melhores imagens do Vitória de Setúbal-Benfica

À chegada às instalações dos encarnados na Margem Sul, dezenas de adeptos não disfarçaram a sua insatisfação pela segunda derrota consecutiva (perdeu com o Moreirense para a Taça da Liga por 3-1) e atacaram o autocarro, atirando tochas contra a viatura que transportava os atletas.



Alguns adeptos mostraram, na chegada da equipa ao Seixal, o seu descontentamento com a derrota de ontem e as últimas exibições. pic.twitter.com/qSpIva2CQh — Sou Benfica (@SouBenfica1904) 31 de janeiro de 2017

Apesar desta contestação, os adeptos aplaudiram a equipa depois da derrota.Recorde-se que esta noite o Benfica perdeu em Setúbal por 1-0, deixando o FC Porto a apenas um ponto da liderança.