Avançado é a prioridade de Jorge Jesus

Treinador dos leões procura jogador móvel com capacidade finalizadora.

Por Mário Morgado Ribeiro | 09:06

Jorge Jesus quer reforçar o ataque do Sporting com um avançado móvel que tenha capacidade finalizadora, sabe o CM. O técnico dos leões procura um jogador com a velocidade de Doumbia e com a veia goleadora de Bas Dost.



Sandro Ramírez, do Everton, e Raphinha, do V. Guimarães, são os que mais agradam ao treinador leonino. O primeiro está a ter dificuldades em adaptar-se ao futebol inglês, tornando-se numa ‘presa fácil’.



Mas Sevilha, Valência e Villarreal também estão interessados no espanhol formado no Barcelona. Quanto ao atacante brasileiro, os leões vão voltar à carga, apesar de os minhotos só admitirem libertar o jogador no final da época.



Um avançado é uma prioridade do Sporting, visto que Doumbia e Bas Dost são as únicas opções. Alan Ruiz já não faz parte dos planos do treinador Jorge Jesus.



Dalot na mira de juve e Nápoles

A Juventus e o Nápoles estão na corrida pelo lateral-direito Diogo Dalot, do FC Porto.



O jovem jogador de 18 anos é há muito seguido pelos dois emblemas italianos, que estiveram no Olival para assistir ao clássico entre o FC Porto B e o Benfica B (3-1).



Dalot é visto pela estrutura dos dragões como o futuro lateral da equipa principal, pelo que só admite deixar sair o jogador pelo valor da cláusula de rescisão, ou seja, 20 milhões de euros.