Avançado Keirrison é reforço do Arouca

Também durante a tarde foram efetuados os habituais exames médicos ao atleta, que se apresenta às ordens de Lito Vidigal no próximo treino da equipa e deve estar, na sexta-feira, na bancada do Estádio Municipal de Arouca, para assistir ao duelo da sua nova equipa, com o Estoril, no jogo da 17.ª jornada da I Liga.



O avançado, de 28 anos, chegou esta manhã a Portugal e, de imediato, reuniu com o diretor desportivo do Arouca, Joel Pinho, para ultimar os detalhes do contrato antes de ser oficializado.

O futebolista brasileiro Keirrison assinou esta quinta-feira contrato com o Arouca por época e meia, com mais uma temporada de opção, revelou o clube no seu 'Facebook'.Esta é a segunda passagem do brasileiro por Portugal, depois de ter representado o Benfica na época de 2009/2010, por empréstimo do Barcelona, com sete jogos disputados, embora sem qualquer golo apontado.Da capital portuguesa, na mesma época, seguiu para a Fiorentina, também por empréstimo, e regressou ao Brasil, onde desenvolveu a sua carreira. Na última temporada esteve ao serviço do Londrina, clube pelo qual marcou oito golos.