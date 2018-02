Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Aves aprofunda crise

Belenenses goleado este domingo.

08:20

Uma primeira parte com aproveitamento absoluto dos erros do Belenenses permitiu ontem ao Desportivo das Aves a segunda vitória seguida na Liga por expressivos 5-2, dilatando a crise do Belenenses, que não vence na Liga desde 28 de outubro de 2017.



No primeiro tempo, Mama Baldé (2’), André Moreira (13’, na própria baliza), Elhouni (28’) e Paulo Machado (39’, de grande penalidade) castigaram os inúmeros erros do adversário, que reduziu em cima do descanso, por Nuno Tomás (44’).



Maurides (86’), de grande penalidade), ainda tentou colocar o Belenenses no jogo, mas Fariña (90’) fechou as contas do segundo triunfo consecutivo dos avenses, que, desta forma, deixaram a zona de despromoção. Já os ‘azuis’ não sabem o que é vencer há 15 jogos seguidos (12 no campeonato).



"É preciso ter caráter, ser valente, não ter medo para jogar como nós nos propusemos a fazer aqui. Hoje, como em Setúbal, não tivemos isso. Faltou-nos o caráter", disse no final Silas, técnico do Belenenses, visivelmente agastado com a exibição no Restelo.