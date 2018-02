Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Aves de Mota domou a 'pantera'

Avenses não largaram último lugar, mas exibição frente ao Boavista deixou boas impressões.

Por Abel Sousa | 08:47

O Desp. Aves venceu esta terça-feira o Boavista (3-0) na conclusão da 21ª jornada da Liga. O primeiro tempo foi completamente dominado pela equipa de José Mota.



Marcou aos 8’ de grande penalidade por Paulo Machado, a castigar uma falta de Rossi sobre Amilton; e elevou para 2-0 às portas do intervalo por Alexandre Guedes, sendo que de permeio ficaram outras grandes oportunidades para marcar perante um Boavista sem argumentos e que só criou o primeiro momento de perigo aos 45 minutos, com Mateus a desperdiçar perante Facchini.



Jorge Simão fez duas alterações antes do intervalo (entradas de Rochinha e Kuka), mas o que viu foi o adversário continuar a dominar.



Nildo atirou à barra aos 49’ e o Aves chegaria aos 3-0 aos 70’, por Vítor Gomes, num lance que seria validado pelo VAR depois de suscitadas dúvidas quanto ao posicionamento do médio, que emendou um cabeceamento de Guedes. Um lance que o VAR teve dificuldades em analisar devido a uma bandeira de um adepto.



Se até aí já havia revelado inúmeras dificuldades, depois do terceiro golo o Boavista ficou ainda mais condicionado.



Até ao final, relevo para a lesão preocupante do médio argentino Tissone, após choque com o defesa Sparagna. Saiu imobilizado e foi conduzido ao hospital. Ficou estabilizado.