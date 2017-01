Avião do Borussia Dortmund falha várias aterragens

O jogo serviria para inaugurar o estádio de Erfurt.



O Borussia Dortmund, adversário do Benfica nos oitavos de final da Liga dos Campeões, venceu no sábado o Werder Bremen por 2-1 e segue no quarto posto do campeonato alemão.

O avião que transportava a equipa de futebol do Borussia Dortmund para um jogo particular fez este domingo várias tentativas abortadas para aterrar no aeroporto Erfurt-Weimar, com o piloto a decidir regressar a Dortmund devido ao nevoeiro.Durante mais de uma hora, o avião do Borussia Dortmund fez várias tentativas para aterrar no aeroporto de Erfurt, onde o clube da 'Bundesliga' tinha previsto jogar um amigável com o Rot-Weiss Erfurt, da terceira divisão, mas o piloto acabou por voltar a Dortmund por razões de segurança."Lamentamos por todos os nossos adeptos, mas as condições atmosféricas não nos permitiram aterrar. Fizemos várias tentativas, mas simplesmente era demasiado perigoso", disse o diretor executivo da equipa, Hans-Joachim Watzke.