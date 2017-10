Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Azuis sofreram mas venceram

Belenenses deu sequência à boa fase que atravessa. Com um futebol mais ligado chegou ao golo aos 26 minutos.

Por Abel Sousa | 02.10.17

O Belenenses venceu ontem no Restelo o V. Guimarães (1-0) e deu sequência à boa fase que atravessa. Um triunfo muito sofrido, uma vez que no segundo tempo os vitorianos foram claramente superiores e desperdiçaram várias ocasiões para, pelo menos, empatarem o jogo.



O Belenenses, vindo de uma boa fase de duas vitórias consecutivas - a última em Santa Maria da Feira por números claros -, defrontava um V. Guimarães em ressaca europeia e à procura do seu primeiro triunfo fora de casa. Pedro Martins operou uma autêntica revolução no onze que havia jogado na Turquia, fazendo seis alterações.



O jogo começou com dinamismo e equilibrado. Aos 15’ Tiago Caeiro, de cabeça, obrigou Miguel Silva a uma excelente defesa e no minuto seguinte o Vitória respondeu por Heldon, que na cara de Muriel viu o guarda-redes brasileiro defender com os pés. O Belenenses, mais ligado nos seus processos de construção, chegou à vantagem aos 26’ na sequência de um livre direto brilhantemente batido por Tandjigora.



No reatamento, o treinador Pedro Martins estreou o costa-marfinense Júnior Tallo, que entrou para o lugar de Rincón, passando a jogar com um ponta de lança fixo. Uma alteração que redimensionou o jogo, passando os vimaranenses a dominar por completo, mas não sendo capazes de capitalizar as ocasiões criadas. Pedro Martins ainda adicionou mais um avançado ao jogo, no caso Rafael Martins, mas os seus jogadores não foram capazes de encontrar a baliza de Muriel e sofreram a segunda derrota em poucos dias.