Baixas e desgaste não retiram moral a Portugal

É assim que Fernando Santos vai gerindo a condição física dos jogadores para apresentar uma equipa fresca e competitiva numa prova com jogo de três em três dias que encerra uma época extremamente desgaste para a maioria dos jogadores.



Dos 23 eleitos para a Taça das Confederações, 17 já disputaram 40 ou mais jogos até esta fase da prova.



Ainda assim, o selecionador nacional tem razões para manter a confiança no plantel, uma vez que apesar das mudanças que tem efetuado de jogo para jogo a equipa tem correspondido com resultados e boas exibições. Do duelo do México para o da Rússia, houve quatro alterações no onze e do encontro com os russos para o da Nova Zelândia cinco.

Com baixas de peso e o desgaste acumulado de uma longa e exigente época, mas com a motivação máxima para voltar a fazer história. É assim que a seleção nacional encara o inédito jogo das meias-finais da Taça das Confederações, amanhã, diante do Chile, em Kazan, na Rússia.Para o duelo frente aos bicampeões da América do Sul, Fernando Santos já sabe que não pode contar com Pepe, por castigo, e muito provavelmente não terá Raphael Guerreiro, a contas com uma contusão no pé esquerdo, à disposição.Bernardo Silva, que sofreu uma entorse no tornozelo direito, também está em dúvida e, por isso, o cenário de preparação para um duelo de extrema dificuldade não é o ideal. O lateral do B. Dortmund e o médio do Manchester City lesionaram-se no decorrer da fase de grupos e estão a receber tratamento da Unidade de Saúde e Perfomance da Federação. Ontem não subiram ao relvado na sessão que decorreu ainda em São Petersburgo.