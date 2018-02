Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bancada do topo norte do estádio do Estoril vai reabrir

Problema no setor obrigou ao adiamento da segunda parte do jogo frente ao FC Porto.

17:06

A bancada norte do Estádio António Coimbra da Mota vai reabrir para a receção do Estoril Praia ao Sporting, da 21.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, anunciou esta sexta-feira a Liga de clubes.



"A Liga Portugal, em função do relatório favorável dado pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), vai reabrir a bancada do Topo Norte do Estádio António Coimbra da Mota", lê-se no comunicado do organismo.



No mesmo documento, a Liga de clubes dia que "estão reunidos os requisitos mínimos exigidos, em termos de sanitários, bares e acessos, pelo que ratifica a decisão e parecer do LNEC que deu indicações para a reabertura da bancada do Topo Norte".



A 15 de janeiro, o desafio entre o Estoril Praia e o FC Porto foi interrompido ao intervalo, quando o marcador estava 1-0 a favor dos 'canarinhos', depois de terem sido detetados problemas na bancada norte, onde estavam os adeptos dos 'dragões', que foram evacuados para o relvado.



Como consequência, a Liga declarou a interdição da bancada, com a segunda parte do encontro entre 'canarinhos' e FC Porto a ser marcada para dia 21 de fevereiro.



Um parecer preliminar do LNEC, publicado a 19 de janeiro, a área interior - onde foram registados maiores danos - é "uma estrutura independente" da bancada e considerou, por isso, que a segurança "não foi comprometida".



Contudo, o relatório deixou também recomendações de melhorias a efetuar e defendeu um "melhor apuramento" das razões dos estragos detetados.



Na terça-feira, a receção do Estoril Praia ao Tondela, que a equipa de Ivo Vieira venceu por 3-0, foi realizada com a bancada norte encerrada ao público.