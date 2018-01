Jogo Estoril-FC Porto vai ser retomado após vistoria a bancada

Adeptos portistas retirados pelas autoridades.

22:05

Por problemas na estrutura de uma bancada do estádio, os adeptos foram evacuados para o relvado, por indicação das forças de segurança. A 2ª parte ainda não começou.#FCPorto #GDEPFCP pic.twitter.com/nLfHQ729Fa — FC Porto (@FCPorto) 15 de janeiro de 2018

Uma das bancadas do estádio António Coimbra da Mota, onde decorria o jogo Estoril- FC Porto, foi evacuada pelas autoridades por questões de segurança.O FC Porto já explicou a situação no Twitter. De acordo com o clube, problemas na estrutura de uma das bancadas, onde estavam os adeptos portistas, obrigou à retirada das pessoas para o relvado.O momento aconteceu durante o intervalo do jogo que neste momento está interrompido.Em atualização