“Banco? todos passam por ele”, diz Iker Casillas

Guarda-redes foi remetido ao banco depois do último clássico diante do Sporting.

Por Raul Teixeira | 08:30

"Todos os jogadores acabam por passar pelo banco, mas há que valorizar e aprender com os nossos companheiros, darmo-nos conta da sorte que temos em jogar. Uma equipa não inclui apenas 11 jogadores, também existem aqueles que permitem que jogues e trazem união à equipa", disse ontem Iker Casillas, guarda-redes do FC Porto, em entrevista ao Canal Plus, depois do silêncio de várias semanas.



O guardião de 36 anos, que viu a titularidade fugir-lhe para José Sá depois do clássico frente ao Sporting, a 1 de outubro, para o campeonato, garantiu não ter desistido da luta pelo regresso à baliza: "Gosto de sacrificar-me, de treinar, de ter de me superar e lutar pelo meu lugar. Estou convencido de que a concorrência é sã e vou continuar a lutar para jogar."



Isto depois de Sérgio Conceição ter justificado o afastamento do veterano com "15 dias de treinos menos produtivos".



Apesar das decisões tomadas pelo técnico, o espanhol vê em Sérgio Conceição "um treinador competitivo, com um caráter forte e ambicioso".



Esta época, Casillas soma já sete encontros consecutivos sem jogar.



Maxi e Brahimi ausentes

Maxi Pereira e Brahimi (ao serviço das seleções de Uruguai e Argélia, respetivamente) continuam ausentes dos treinos do FC Porto. Ao invés, José Sá, Danilo, Ricardo, Miguel Layún e Diego Reyes já ontem estiveram às ordens de Sérgio Conceição.



Ainda antes do treino no Olival, o técnico portista agradeceu, num vídeo publicado nas redes sociais, as mensagens de felicitações a propósito do seu 43º aniversário festejado ontem.