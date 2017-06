Barça pressiona tribunal no caso de alegada fraude de Ronaldo

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

As comparações entre Cristiano Ronaldo e Messi chegam até à barra dos tribunais. O Barcelona defende que o jogador português está a ter um tratamento mais benévolo em relação ao que se passou com o avançado argentino, que foi condenado por fraude fiscal de 4,1 milhões de euros."Caminha-se numa direção concreta de evitar que Cristiano passe por aquilo que Messi passou. Não querem uma fotografia dele no banco dos réus ", referiu o ‘vice’ do Barça, Carles Vilarrubi, sobre o caso em que CR7 é acusado de defraudar o Fisco espanhol em 14,8 milhões."As finanças têm critérios diferentes do desportista e ele defenderá a sua posição. Considera que fez bem [as tributações]", disse Julio Senn, advogado da firma que assessorou Ronaldo na recente inspeção fiscal.