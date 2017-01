Barcelona anula desvantagem e segue em frente na Taça do Rei

A tarefa não era fácil, já que os bilbaínos são uma das equipas mais fortes de 'La Liga', em que ocupam o sétimo lugar, só que o 'tridente' da casa esteve mesmo em dia sim, com Luis Suárez e Neymar a também 'faturarem' esta noite.Um grande golo do uruguaio, aos 35 minutos, dava vantagem ao Barcelona - a passe longo de Neymar, teve arte para se posicionar sem marcação do lado direito e rematar forte para golo.Pouco depois do recomeço do jogo, tudo parecia ficar resolvido: Neymar 'ganhou' uma grande penalidade e ele mesmo a convertou, indicava o marcador 48 minutos.Mas não seria assim e, aos 51, Saborit relançou a eliminatória, já que o seu golo colocava tudo de novo em igualdade.Depois de vários livres diretos com execução defeituosa, Messi conseguiu finalmente o seu 'golpe de magia' aos 78 minutos, com primorosa colocação da bola, a garantir a continuação da sua equipa em prova.Com o Atlético de Madrid já apurado desde a véspera, juntaram-se ao Barcelona, na qualificação para os 'quartos' obtida hoje, Alavés, Real Sociedad e Alcorcón.Com o português Nélson na equipa, o Alcorcón, da segunda divisão, ganhou por 2-0 no terreno do Córdoba, do mesmo escalão, após um 'nulo' na primeira mão.Luisinho esteve no 'onze' do Deportivo da Corunha que empatou 1-1 no campo do Alavés, resultado insuficiente para superar o 2-2 da primera mão.Em Villarreal, a Real Sociedad aguentou bem o 3-1 da primeira mão e saiu do campo do adversário com um mais que suficiente 1-1.Os 'oitavos' completam-se na quinta-feira, com os jogos Sevilha-Real Madrid (0-3 na primeira mão), Celta-Valência (4-1) e Eibar-Osasuna (3-0).