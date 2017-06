Barcelona de olho em Gelson Martins

Na corrida pelo passe do jogador, os catalães têm a companhia dos merengues, do Man. United e do Liverpool.



As brilhantes prestações de Gelson Martins frente ao Real Madrid na Liga dos Campeões despertaram o interesse do Barcelona, que desde então tem seguido o atleta luso atentamente.Na corrida pelo passe do jogador, os catalães têm a companhia dos merengues, do Man. United e do Liverpool.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito pub

O Barcelona está atento a Gelson Martins, extremo do Sporting, e pode mesmo avançar com uma proposta, caso não consiga contratar Ousmane Dembélé, do Borussia Dortmund, que é o alvo preferencial do clube catalão.Os dois internacionais (por Portugal e França, respetivamente) fazem parte de uma lista de oito nomes feita por Robert Fernández, secretário técnico do emblema ‘blaugrana’, avança o jornal espanhol ‘AS’. Douglas Costa (Bayern), Philippe Coutinho (Liverpool), Mahrez (Leicester), Vitolo (Sevilha), Ismaila Sarr (Metz) e Deulofeu (emprestado pelo Everton ao AC Milan) são os restantes jogadores.Uma proposta na ordem dos 50 milhões agrada a Bruno de Carvalho, presidente dos leões, apesar de a cláusula de rescisão do jovem de 22 anos estar fixada nos 60 milhões, com um contrato válido até 2022.