Barcelona em vantagem na meia-final da Taça do Rei

A segunda mão disputa-se a 07 de fevereiro, em Camp Nou, em Barcelona.



Na quinta-feira, o Celta de Vigo, 'carrasco' do Real Madrid, recebe o Alavés, na primeira mão da outra meia-final.



A segunda mão disputa-se a 07 de fevereiro, em Camp Nou, em Barcelona.Na quinta-feira, o Celta de Vigo, 'carrasco' do Real Madrid, recebe o Alavés, na primeira mão da outra meia-final.

O Barcelona, detentor do troféu, ganhou hoje vantagem nas meias-finais da Taça do Rei de Espanha de futebol, ao vencer em casa do Atlético de Madrid, por 2-1, com grandes golos de Suárez e Messi.No estádio Vicente Calderón, o uruguaio Luis Suárez inaugurou o marcador aos sete minutos, quando, após uma recuperação de Mascherano, arrancou do meio-campo passou por dois adversários e, à saída de Moyá, tocou a bola para dentro da baliza.O Barcelona, com o português André Gomes a titular, aumentou a vantagem, aos 33 minutos, pelo argentino Lionel Messi, com um grande remate de fora da área, sem hipótese de defesa para o guarda-redes contrário.