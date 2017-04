Barcelona precisa de outra 'remontada' para eliminar a Juventus

O duelo está agendado para 19 de abril.



O encontro entre Borussia Dortmund e Mónaco, que estava agendado para hoje, acabou por ser adiado para quarta-feira (17:45), depois de uma bomba ter explodido junto ao autocarro dos alemães, quando a equipa se deslocava para o estádio Signal Iduna Park. Fonte da polícia diz que foram usados três cargas explosivas



O defesa espanhol Marc Bartra foi o único jogador que precisou de assistência hospitalar, devido um corte no braço.



Na quarta-feira, além do Dortmund-Mónaco, realizam-se os jogos Atlético Madrid-Leicester City e Bayern Munique-Real Madrid.



A Juventus recebeu e bateu esta terça-feira o Barcelona, por 3-0, com um 'bis' do argentino Dybala, e colocou-se com uma larga vantagem após a primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões de futebol.Em Turim, numa reedição da final de 2015, que terminou com um triunfo dos catalães por 3-1, a Juventus mostrou-se superior ao seu adversário e ao intervalo já vencia por dois golos, com remates certeiros de Dybala aos sete e 22 minutos.Na segunda parte, o Barcelona regressou ao relvado com o médio português André Gomes no 'onze', mas foram os italianos que voltaram a marcar, desta vez por Chiellini, aos 55.