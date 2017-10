Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Barcelona segue Danilo Pereira

Médio só sai até ao final da época se alguém der 60 milhões.

Por Sérgio Pereira Cardoso | 08:47

O Barcelona está a seguir Danilo e vê no médio do FC Porto uma possível alternativa a Sergio Busquets. O clube catalão aproveitou o encontro da seleção nacional em Andorra para observar ‘in loco’ um leque de jogadores, incluindo o centrocampista, fulcral na equipa dos dragões.



Segundo escreve o jornal ‘Mundo Deportivo’, já na época passada, os ‘culés’ se encontravam atentos ao que fazia o número 6 portista, que, recorda a mesma publicação, contava também com Arsenal, Manchester City e PSG entre os tubarões europeus interessados.



Tal como o CM noticiou, o FC Porto viu em Danilo Pereira a pedra basilar para esta época, preferindo vender Rúben Neves para o Wolverhampton e segurar o internacional luso.



Essa vontade não sofreu qualquer alteração. Aliás, na impossibilidade de oferecer reforços - a não ser o guarda-redes Vaná - a Sérgio Conceição, segurar os melhores do onze é uma prioridade, pelo que a SAD continuará, até ao final da temporada, a responder com a cláusula de rescisão de 60 milhões de euros se tiver alguma abordagem.



O FC Porto detém 80 por cento do passe do jogador, que tem contrato até 2022.



Layún faz pressão para jogar

"Luto todos os dias para jogar. Faço-o, até porque o treinador decidiu ficar comigo no plantel, sabendo que tinha clubes europeus importantes interessados em mim", referiu Miguel Layún à imprensa mexicana, numa frase interpretada, no seu país, como uma ‘indireta’ a Conceição.



Já em Sevilha - o clube andaluz era um dos pretendentes -, foi vista como um "lamento". Layún leva cinco jogos (213 minutos e um golo) nesta época, dois dos quais a titular.



PORMENORES

Trio de volta aos treinos

O regresso de ontem do FC Porto aos treinos no Olival confirmou a recuperação a 100 por cento de Ricardo Pereira, Brahimi e Marega, que trabalharam sem qualquer limitação. André André é o único nome no boletim clínico, mas já evoluiu para treino integrado condicionado.



Estrangeiros utilizados

O FC Porto é a 17ª equipa com maior utilização de estrangeiros na Europa, segundo um estudo do Observatório do Futebol, que analisou 31 campeonatos. O top 100 é liderado pelos cipriotas do Apollon Limassol. O Benfica ocupa a 73ª posição.