Barcelona só paga 30 milhões por Nélson Semedo

Nélson Semedo, de 23 anos, também está na mira do Bayern e do Manchester City





Além do Barcelona, também o Manchester City e o Bayern de Munique já terão manifestado interesse no defesa de 23 anos, mas ainda longe do exigido pela direção encarnada. Nélson Semedo tem contrato com as águias até junho de 2021 e uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros. O Benfica já se reforçou para a mais que provável saída do jogador. Pedro Pereira já tinha sido contratado em janeiro e Patrick Vieira (ex-Marítimo) neste defeso.

O que achou desta notícia?







20% Muito insatisfeito

20% 40%

40% 20%

20%

20% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







20% Muito insatisfeito

20% 40%

40% 20%

20%

20% Muito satisfeito pub

A saída de Nélson Semedo do Benfica para o Barcelona está num impasse, com a equipa culé a chegar apenas aos 30 milhões pelo lateral-direito, ainda longe daquilo que Luís Filipe Vieira pretende, apurou o CM.Jorge Mendes tem liderado as negociações entre os clubes, mas até ao momento não há fumo branco. A equipa espanhola quer o internacional português mas não mostra disposição para entrar em loucuras.O Benfica, sabe o CM, colocou em cima da mesa uma outra proposta de negócio: 30 milhões de euros mais dois jogadores da cantera, o avançado Mboula e o lateral-esquerdo Cucu. O Barça rejeitou, ao que tudo indica, informando o Benfica de que conta com a dupla para um futuro próximo na equipa principal.