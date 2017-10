Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Barcelona vai oferecer contrato vitalício a Messi

Jogador assinou recentemente contrato até 2021.

15:51

O Barcelona vai oferecer um contrato vitalício a Lionel Messi.



O anúncio foi feito pelo diretor geral da equipa catalã este sábado, que adiantou que o jogador "renovou por quatro anos", mas irá receber uma nova proposta em breve.



Tal proposta não seria, no entanto, inédita, uma vez que Andrés Iniesta também assinou um contrato similar recentemente. Neste tipo de acordo, o contrato tem duração indefinida e o jogador pode rescindir com o clube a qualquer altura.



Recorde-se que Lionel Messi assinou recentemente um contrato com os Blaugranas até 2021.