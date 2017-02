Bas Dost acredita no título de campeão

O que achou desta notícia?







"Estamos a sete pontos do Benfica e claro que é possível chegar ao título. Se ganharmos todos os jogos, somos campeões. Eu acredito", disse esta quinta-feira o avançado Bas Dost.O jogador mais caro de sempre da história dos leões (10 milhões de euros) está confiante num triunfo no clássico de amanhã no Dragão. "O FC Porto ou o Benfica são boas equipas como o Sporting, mas se jogarmos como fizemos com o Real Madrid, na Luz ou frente ao Borussia Dortmund, temos boas hipóteses de vencer no Dragão", disse à Sporting TV.O melhor goleador da Liga (16 golos) manifestou-se desgostoso com as arbitragens - "muitas vezes as decisões são contra nós" -, mas satisfeito com o ambiente em Alvalade: "Se ganhamos é fantástico, se perdemos é tudo mau. Gosto."