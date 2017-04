Bas Dost alimenta Leão insaciável

Os leões foram sempre a melhor equipa. Mais, nota-se que a ausência da pressão da luta pelo título fez libertar o talento de alguns jogadores, caso de Schelotto, Alan Ruiz ou Podence. Bas Dost com ou sem pressão é um matador.O Sporting colocou-se em vantagem por Alan Ruiz (20’), após uma recuperação de bola de Podence a Talocha. Solicitou Schelotto, que assistiu o argentino no 1-0.A equipa de Jorge Jesus desperdiçava golos, com Podence e Bryan Ruiz a fazerem cerimónia para rematar à baliza.Os laterais axadrezados foram o elo mais fraco da equipa. E se Talocha facilitou no primeiro golo, no segundo foi Edu Machado quem ‘assistiu’ Bruno César, que ofereceu o 2-0 de bandeja a Bas Dost.Na segunda parte, num canto estudado, Bruno César foi rasteirado por Bukia na área. Bas Dost não perdoou no penálti.Os leões dominavam a seu bel prazer, até que Bruno César ofereceu novo golo a Bas Dost. O holandês agradeceu o aumentou ao seu pecúlio para 27 golos na Liga. Jorge Jesus aproveitou então para fazer entrar Adrien Silva, para ganhar ritmo competitivo a pensar no dérbi. Os leões estão agora a sete pontos do FC Porto e a cinco do Benfica, que joga apenas hoje.