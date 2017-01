Bas Dost apertado por adeptos

Sobre Jorge Jesus, Bas Dost destaca o seu "grande historial". "Percebi que ele queria muito contar comigo. E convenceu-me", afirmou.



O avançado holandês elogiou ainda a vida em Portugal. "É fantástica, a temperatura ronda os 15 graus e não há nuvens no céu."



Contudo, o líder dos marcadores da Liga não esconde o desejo de chegar ao título. "Vim com o objetivo de ser campeão e de marcar muitos golos, que é sempre a minha meta", afirmou. "Não esperava estar tão bem como estou agora. Conhecia pouco do campeonato português quando o Sporting mostrou interesse na minha contratação. Mas sinto-me bem, o treinador e os adeptos dão-me muita confiança", acrescentou.

Bas Dost vive um dos seus melhores períodos em Alvalade: bisou no jogo com o Feirense (2-1) e assumiu-se como o melhor marcador da Liga (11 golos). Mas nem tudo são rosas para o avançado, que, numa entrevista a um jornal holandês, confidenciou já ter sido apertado por adeptos do Sporting, que ainda lhe bateram no carro."O jogo com o Tondela [em Alvalade, a 22 de outubro, 1-1] foi dececionante, e alguns adeptos saltaram para a frente do meu carro quando eu saía do estádio. Não marcava há três jogos e um adepto bateu no carro. Abri a janela e vi que estavam irritados, mas não entendia o que diziam", conta o avançado, de 27 anos, ao jornal ‘Dagblas van het Noorden’, da Holanda.O episódio não afetou o rendimento do goleador, que até se mostrou resignado com a situação: "É a vida de um avançado em Portugal. Se marcamos golos, fazem uma festa; se não marcamos, não temos nada."