Bas Dost falha Moreirense e pode não jogar contra o FC Porto

Os piores receios de Jorge Jesus confirmam-se. Bas Dost está lesionado, depois de ter acabado o jogo com o Astana a coxear. Segundo o Record, o avançado holandês contraiu uma lesão na face posterior da coxa direita e vai falhar o jogo com o Moreirense, na próxima segunda-feira.





O ponta-de-lança do Sporting fica ainda em dúvida para o jogo no Dragão contra o FC Porto, dia 2 de março.

O melhor marcador do Sporting saiu lesionado do jogo desta quinta-feira da Liga Europa e Jorge Jesus assumiu as culpas. " Devia ter tirado o Bas Dost quando o Rafael Leão entrou. Para o proteger porque ele vem de uma paragem, mas eu olho sempre o jogo para a frente. Com 3-1 achei que ele e o Rafael podiam fazer estragos, não só no jogo aéreo. Acabei por dar cabo do Bas Dost...", confessou Jesus no final do jogo



O holandês tinha acabado de recuperar de uma lesão que o fez perder vários jogos e volta agora a ter de parar.