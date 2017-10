Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bas Dost salva leão

Avançado holandês, no limite do fora de jogo, dá os três pontos aos leões perto do fim, com um desvio de cabeça.

Por Mário Pereira | 01:35

Foi preciso esperar pelo final para ver emoção num jogo com pouco tempero. Com um desvio de cabeça, no limite do fora de jogo, Bas Dost deu três pontos ao Sporting numa partida em que os leões não mostraram grande inspiração. Exceção feita a um enorme Rui Patrício que, com um punhado de grandes intervenções, foi indiscutivelmente a grande figura do encontro. Um jogo em que o Rio Ave, pelo que fez, merecia mais alguma coisa.



Jorge Jesus voltou a optar por colocar Podence no onze inicial, tal como fizera no jogo anterior, com o Desp. Chaves. Na altura com sucesso. Desta vez nem tanto. O futebol do Sporting era lento nos processos e previsível nas ações. Por isso, contam-se pelos dedos os momentos em que, até ao intervalo, a baliza do Rio Ave passou por situações de perigo. De algum perigo, será mais correto dizer. Um desvio de cabeça de Coates após pontapé de canto, um remate de longe de Acuña e nada mais.



Ao invés, o Rio Ave, neste período, foi mais acutilante e mais prático. Com menos toques na bola conseguia chegar mais rapidamente à zona de tiro, onde Rúben Ribeiro, extremo-esquerdo sempre a fugir para dentro, por várias vezes teve a baliza de Rui Patrício em ponto de mira. A melhor oportunidade de golo da primeira parte, sem surpresa, pertenceu aos vilacondenses, quando Guedes, com um desvio de cabeça, obrigou o guarda-redes do Sporting a fazer a primeira grande defesa da noite.



Desta metade inicial fica ainda o registo da lesão de Mathieu, obrigado a sair aos 29 minutos. Jesus teve de queimar uma substituição.



Ao intervalo, Podence foi trocado por Battaglia, no Sporting. Uma tentativa de Jesus para reforçar o meio-campo de forma a ter mais bola. Uma rápida jogada de ataque criou a ilusão de que os leões estavam agora dispostos a mostrar as unhas, mas não passou disso, uma ilusão. Ao invés, Rui Patrício continuava a brilhar, com mais uma grande defesa a remate de Barreto.



O jogo ficou atado. O Sporting não conseguia criar perigo. Mas acabou por chegar ao golo. Marcou aos 69’, por Bruno Fernandes, num lance que Jorge Sousa validou o mas o vídeo-árbitro, bem, anulou. Aos 85’, noutro raro lance na grande área contrária, os leões voltaram a marcar, por Bas Dost (de cabeça), após cruzamento de Battaglia. Isto momentos depois de Rui Patrício ter feito mais uma grande defesa.



Jesus: "são sempre os mesmos a jogar e algum tinha de rasgar"

"Assim se fazem os campeões. Como jogámos contra o Rio Ave", disse no final Jorge Jesus, lamentando as lesões musculares de Mathieu e Piccini: "Estamos a pagar a intensidade de jogar de três em três dias. São sempre os mesmos a jogar e não há milagres, algum tem de rasgar. Perdemos dois jogadores e não deve ser só por uma semana." O técnico aproveitou ainda para elogiar a exibição de Rui Patrício: "É um dos melhores da Europa."