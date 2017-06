Battaglia blindado por 60 milhões de euros

O que achou desta notícia?







O Sporting oficializou ontem a contratação do médio argentino Rodrigo Battaglia para as próximas cinco temporadas, ficando o médio blindado por uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.As verbas do negócio foram mantidas em segredo, mas osabe que os leões pagaram cerca de três milhões de euros por 80 por cento do passe e ainda cederam a título definitivo Esgaio (salvaguardaram 20% de uma futura venda) e o empréstimo de Jefferson até ao final da próxima época. A cláusula de rescisão é das mais altas do plantel, a par da de Gelson Martins: 60 milhões de euros."Hoje, abro o meu coração para agradecer-vos por tudo o que fizeram por mim desde o momento em que cheguei a Portugal. O Sp. Braga abriu-me as portas em 2013 e através deste enorme clube foi possível concretizar o meu sonho de jogar na Europa e evoluir como jogador e como homem", escreveu Battaglia em jeito de agradecimento na sua página do Facebook, acrescentando: "Obviamente, não podia esquecer o meu Desportivo de Chaves, do qual serei para sempre um adepto. A todos os valentes transmontanos, um obrigado do tamanho do Mundo. Vocês foram essenciais na minha longa caminhada."