Sporting vence Belenenses nos descontos

60' - Canto para o Sporting.



60' - Gelson cruza para a área, mas a bola sai à malha lateral.



58' - Primeira mudança no onze leonino: sai Bryan Ruiz e entra Joel Campbell.



57' - Sturgeon tenta o remate no contra-ataque. Sai torto e ao lado.



55' - Adrien Silva vê o amarelo.



54' - Esgaio impede que cruzamento de André Sousa chegue a Sturgeon.



53' - Livre batido, Camará ganha na altura e Gonçalo Silva em boa posição. No entanto há fora de jogo.



52' - Bernardo é travado por Jefferson. Livre lateral para o Belenenses.



50' - Bas Dost vê o cartão amarelo. Holandês protestou falta e, mesmo após o jogo seguir, insistiu na contestação.



50' - André Sousa bate muito por cima da baliza.



49' - Douglas trava Camará e há livre perigoso para o Belenenses.



46' - Grande defesa de Joel Pereira! Alan Ruiz dispara forte mas o guara-redes do emblema de Belém defende.



46' - Recomeça o jogo!



45' - Intervalo no Restelo! Mantém-se o nulo.



45' - Cabeceamento de Bas Dost sai por cima da baliza de Joel.



45' - Falta sobre Ricardo Esgaio a dar livre lateral a favor do Sporting.



42' - Ricardo Esgaio vê o cartão amarelo.



41' - Esteve à vista o golo do Belenenses, com grande aparato na área e Beto fora da baliza, mas ainda assim a conseguir resolver o perigo.



39' - Adrian perde a bola no meio-campo. Sturgeon arranca , dá em André Sousa, que, na cara de Beto, cruza para Vítor Gomes. este devolve a Sturgeon que remata, para defesa de Beto.



37' - Novo canto para o Sporting. Douglas salta e cabeceia para a baliza, a sair ao lado do alvo.



36' - Gelson insiste e tenta cruzamento em queda. Defesa do Belenenses, atenta, corta.



35' - William Carvalho remata a tentar surpreender a defesa de Belém, mas a bola bate em Gonçalo Brandão.



33' - Alan Ruiz recebe ao segundo poste e remata por cima.



34' - Gelson ganha o canto no contra-ataque leonino, mas Gonçalo Silva corta.



32' - João Diogo cruza para a área, Esgaio resolve.



30' - Yabda salta e cabeceia ao lado da baliza do Sporting.



30' - Livre para o Belenenses. Vítor Gomes tenta surpreender na área mas a defesa leonina alivia para canto.



29' - Novo cruzamento de Jefferson, com Joel a defender.



28' - Gelson dá em Esgaio, que cruza para a área para defesa segura de Joel.



27' - João Diogo cruza rasteiro. Beto sai da baliza e segura a bola no chão.



23' - Bryan Ruiz a bater o canto. Bas Dost volta a saltar e Camará volta a ganhar ao holandês nas alturas...



23' - Mais um canto a favor do Sporting.



21' - Jefferson consegue desmarcar Bryan Ruiz e Gelson recebe na área, mas a defesa do Belenenses não perdoa e corta.



19' - Alan Ruiz remata por cima da baliza.



18' - Belenenses no contra-ataque a colocar a bola em Benny na direita. Vale Jefferson a cortar a jogada.



17' - Bryan Ruiz bate o livre para a área, para boa defesa de Joel.



16' - João Diogo corta a bola com amãe no limite da área. Livre a favor do Sporting.



16' - Jefferson recebe a bola após o canto e cruza para a área. O Belenenses resolve para novo canto.



15' - Jogada entre Bryan Ruiz e Gelson perde-se no remate e permite o corte para o canto.



13' - Jogada bem estudada do Sporting, com Jefferson a cruzar para a área depois de muita troca de bola. Adrien tenta cabeceamento mas a defesa do Belenenses consegue intercetar.



12' - Lançamento lateral com cabeceamento de Bas Dost a sair à malha lateral.



10' - Bryan Ruiz bate o canto. Bas Dost salta dentro da área, mas Camará corta imediatamente.



10' - Adrien Silva a cruzar pela direita, mas Gonçalo Brandão antecipa e corta para canto.



7' - Lance batido de forma curta sem perigo.



7' - Falta sobre Yebda vale livre lateral para o Belenenses.



6' - Alan Ruiz remata rasteiro e com pouca força, a sair para defesa fácil de Joel.



5' - Primeiro canto do jogo para o Sporting. Bryan Ruiz serve Gelson, que remata ao lado da baliza.



1' - Já se joga no Restelo!



Onzes iniciais



Belenenses: J oel Pereira, João Diogo, Gonçalo Silva, Gonçalo Brandão, Florent, Yebda, André Sousa, Vítor Gomes, Sturgeon, Camará e Bernardo Dias.



Sporting: Beto, Esgaio, Coates, Douglas, Jefferson, Willliam, Gelson, Adrien, Bryan Ruiz, Alan Ruiz e Bas Dost.





O Belenenses recebe esta quinta-feira o Sporting no restelo, num jogo a contar para a 15.ª jornada da Liga.



Jesus considerou que "vai ser um dérbi de Lisboa" e que "é sempre difícil jogar no Restelo".



Rui Patrício é a maior ausência do lado dos Leões, mas a de Rúben Semedo é também de assinalar.



O encontro tem hora marcada para as 21h00.

90'+4' - Tiago Caeiro cabeceia na área mas Beto agarra!Campbell cruza e Bas Dost vem de trás para disparar para o fundo das redes.Vão ser jogados mais 5 minutos.Sturgeon sai e entra Tiago Caeiro.Esgaio na área, mas Gonçalo Silva corta.Gelson cruza e Joel salta e segura no ar!Gerso cruza, com a bola a chegar a Beto sem perigo.Mica Pinto remata à figura de Ricardo Esgaio.Sai Yebda e entra Mica Pinto.Partida é reatada.Sai William de Carvalho e entra Bruno César.Gonçalo Silva acusa problemas físicos e está no chão... Jogo interrompido.Gerso vê o cartão amarelo.Bas Dost cabeceia após cruzamento de Gelson, na direita, mas Gonçalo Silva corta na hora certa.Florent atira ao lado.Beto defende remate de João Diogo na área!Sturgeon remata ao poste!Sai Alan Ruiz e entra Castaignos no onze leonino.Benny sai e é substituido por Gerso.Benny cruza para a área e Caramá tenta chegar à bola. Douglas corta.Adrien dispara. Joel Pereira defende e a bola ainda bate na trave!Gonçalo Silva vê o amarelo. Livre perigoso a favor do Sporting.Novo corte de Gonçalo Silva, após cruzamento de Gelson.Bas Dost ameaça na área e Gonçalo Silva corta e afasta o perigo.Campbell cruza para a área e a bola passa a boca da baliza, mas sem ninguém para desviar!Passe longo para André Sousa que tentava furar os defesas. è apanhado em fora de jogo.Canto batido e Coates cabeceia por cima da baliza.