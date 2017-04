Belenenses aposta em Domingos para lutar pelos lugares europeus na próxima época

O líder da SAD do Belenenses revelou que "no passado" já tinha ponderado a contratação de Domingos Paciência e elogiou a "competência, liderança, experiência e ambição" do novo técnico, que terá como missão guiar o conjunto de Belém a um lugar europeu na próxima temporada."O Domingos é a tradução da nossa ambição. Face à aposta que vamos fazer no próximo ano, entendemos que deveríamos ter um treinador que nos ajudasse a traduzir essa aposta em resultados. A ambição mínima do Belenenses no campeonato é fazer 40 pontos e lutar pelo acesso à Liga Europa. Nos últimos dois anos ficámos nos nove primeiros, fizemos a melhor época europeia do Belenenses e temos ambição de lá voltar", referiu.Depois de na véspera ter anunciado "os melhores resultados financeiros da SAD", Rui Pedro Soares assegurou que "no próximo ano, o investimento será reforçado".Domingos Paciência chega ao Restelo após passagens por União de Leiria, Académica, Sporting de Braga, Sporting, Deportivo da Corunha, Kaiserispor, Vitória de Setúbal e APOEL, sendo que não orienta qualquer equipa desde agosto de 2015, quando abandonou o conjunto cipriota.Além de Domingos, a equipa técnica da formação de Belém será constituída pelo adjunto Bruno Moura, que passou pelo Benfica em 2006/07, como preparador físico, e pelo treinador de guarda-redes Márcio Santos, que se mantém no cargo, aos quais se juntará, na próxima semana, outro elemento, cujo nome não foi divulgado.A cinco jornadas do final do campeonato, o Belenenses ocupa o 12.º lugar, com 32 pontos, mais 12 do que os últimos classificados, Nacional e Tondela.Na próxima ronda, os 'azuis' deslocam-se à Madeira, para defrontar o Marítimo, atual sexto colocado.