O Belenenses venceu esta sexta-feira o Boavista por 1-0, no encontro inaugural da 19.ª jornada da I Liga de futebol, disputado no estádio do Bessa, no Porto.

A golo da vitória da formação do Restelo surgiu já na segunda metade do encontro, aos 56 minutos, por intermédio do defesa-direito João Diogo.

O triunfo mantém o Belenenses no 12.º lugar, mas agora com 23 pontos, enquanto o Boavista é nono, com apenas mais um ponto do que a equipa lisboeta.

